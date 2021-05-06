Планшет Lenovo YOGA Pad Pro 2021 рассекречен

Компания Lenovo раскрыла характеристики планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021, который может выйти в мировую продажу под названием YOGA Pad Pro 2021. Аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, OLED-дисплей с разрешением 2560:1600 точек, частотой обновления изображения 90 Гц, максимальной яркостью 600 кд/кв.м, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и Dolby Vision, два или четыре громкоговорителя, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой ZUI 12.5, а также интерфейс HDMI для работы в качестве дополнительного экрана. Официальная презентация планшета ожидается уже в текущем месяце.