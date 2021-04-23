Планшет Lenovo Yoga Duet 2021 оценен в $1080

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Yoga Duet 2021, который появится в продаже 1 мая по цене в 1080 долларов. Новинку оснастили 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160:1350 пикселей, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 450 кд/м2, 4-ядерным 8-поточным чипом Core i5-1135G7 с тактовой частотой до 4,2 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на твердотельном накопителе, откидной подставкой, подсоединяемой клавиатурой, поддержкой пера с распознаванием 4096 уровней силы нажатия, аккумулятором ёмкостью 41 Втч, интерфейсами USB Type-C, слотом microSD и 3,5-мм разъемом для наушников.

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