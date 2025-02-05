Планшет Lenovo Yoga Tab Plus появился в продаже

Компания Lenovo дала старт международным продажам планшета, который был представлен в начале года. Новинка оценена на европейском рынке в 700 евро. Напомним, что планшет получил 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 12,7-дюймовый дисплей IPS с разрешением 2944:1840 пикселей, переменной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 900 нит, тыльную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 10200 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, шесть динамиков Harman Kardon, поддержку Wi-Fi 7, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, а также корпус толщиной 6,69 мм и массой 640 грамм.

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