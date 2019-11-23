Планшет MatePad Pro получит Kirin 990

25 ноября на пресс-конференции в Китае, которая будет посвящена новинкам от компании Huawei, мы увидим всеми долгожданный планшет MatePad Pro. Аппарат характеризуется большим безрамочным дисплеем со врезанной камерой, подключаемой клавиатурой, основной камерой с двумя модулями и интерфейсом EMUI. Также планшет получит стилус M Pen. Сегодня же в сети опубликовали фотографию заводской коробки устройства, где были обозначения, подтверждающие ранее слитые слухи о том, что MatePad Pro получит однокристальную систему Kirin 990.