Планшет Microsoft Andromeda получит два дисплея LG Display

Недавно стало известно о том, что сгибающийся планшет Microsoft Andromeda будет построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 1000. Сегодня в сети появились новые подробности об амбициозной разработке редмондской компании. Судя по всему, аппарат получит не один складной дисплей, а два обычных. Изготовителем панелей выступит LG Display. Панос Панай, вице-президент Microsoft, ответственный за разработку устройств Surface, опубликовал любопытное фото. На нем изображены два экрана на деревянных панелях, соединенных петлями. Заметим, что диагональ панелей как раз составляет классические 10 дюймов.