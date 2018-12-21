Планшет Microsoft Surface Go с поддержкой LTE

Новый Microsoft Surface Go 4G LTE - идеальный компаньон для мобильных профессионалов с довольно широким выбором аксессуаров, которые расширяют его функциональные возможности.

Устройство работает на процессоре 7-го поколения Intel Pentium Gold 4415Y и защищено Gorilla Glass 3. Он обеспечивает до 9 часов автономной работы. Microsoft Surface Go также имеет несколько портов для различных нужд, включая Surface Connect для зарядки и стыковки, USB-C 3.1 для данных, видео и зарядки, разъем для наушников и устройство чтения карт памяти MicroSD для расширения памяти. Surface Go оснащен 5-мегапиксельной HD-камерой и задней 8-мегапиксельной HD-камерой с автофокусом.

Модель начального уровня поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения eMMC и стоит $618. Есть вторая модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD-накопителя с ценой $828.