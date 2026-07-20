Планшет Moto Pad 70 Groove получит АКБ на 10200 мАч

Компания Motorola раскрыла подробности о планшете Moto Pad 70 Groove, официальный релиз которого запланирован на 31 июля. Производитель подтвердил наличие 12,1-дюймового экрана с разрешением 2.5K, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR10, Dolby Vision и максимальной яркостью 800 нит (HBM), батареи ёмкостью 10200 мАч, времени автономной работы до 15 часов, 68-Вт комплектного адаптера питания, акустической системы на задней панели с девятью динамиками JBL (четыре высокочастотных и три низкочастотных динамика, а также два пассивных излучателя) с поддержкой Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos и объёмного звука 7.2, выдвижного кольца для вертикальной установки и корпуса в мятно-зеленой расцветке. Ориентировочная цена планшета пока не раскрывается.