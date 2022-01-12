Планшет Moto Tab G70 получит 11-дюймовый 2K-экран

На площадке Flipkart обнаружились сведения о планшете Moto Tab G70, официальный релиз которого состоится 18 января. Аппарат получит 11-дюймовый экран с разрешением 2000:1200 пикселей и яркостью 400 нит, аудиосистемой из четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G90T с частотой до 2,05 ГГц и графикой Mali-G76MC4, аккумулятором ёмкостью 7700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, селфи-камерой разрешением 8 Мп, основной камерой на 13 Мп и предустановленной ОС Android 11.

Комментарии и отзывы Moto Tab G70
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