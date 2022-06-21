Планшет Motorola Moto Tab G62 получит 2K-дисплей

В сеть утекли параметры планшета Motorola Moto Tab G62, официальный релиз которого состоится в ближайшие недели. Сообщается, что аппарат выйдет в двух версиях с кодовыми наименованиями XT2261-1 и XT2261-2. Они будут отличаться аппаратной основой. Первая получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 678 и только адаптер беспроводной связи Wi-Fi, а вторая – процессор Snapdragon 665 и поддержку сотовых сетей 4G/LTE.

Обе модификации оснастят 9,7-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 12. Ориентировочные цены пока не называются.