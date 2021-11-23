Планшет Nokia T20 Education Edition получил 2K-экран

Компания Nokia пополнила ассортимент планшетов моделью Nokia T20 Education Edition, старт продаж которой намечен на декабрь. При этом, цена новинки пока не сообщается. Планшет получил 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2K и системой защиты глаз от синей части спектра света, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 8200 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Новинка позиционируется как устройство для учебных заведений, поскольку может похвастаться девятью обновляемыми комплектами учебных пособий и доступом к 80 обучающим ресурсам. Зайти на другие веб-сайты пользователь не сможет.

Комментарии и отзывы Nokia T20 Education Edition
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