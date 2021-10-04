Планшет Nokia T20 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображениями недорогого планшета Nokia T20, официальная презентация которого состоится уже 6 октября. Отметим одинаковые рамки вокруг дисплея, одинарную камеру и немаленькие размеры. Предполагается, что нас ждет 10,36-дюймовый дисплей.

По предварительным данным, планшет получит 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11, неназванную платформу Unisoc и невысокий ценник в 185 фунтов стерлингов или около 217 евро.