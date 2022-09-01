Планшет Nokia T21 получил 2K-экран

Компания HMD Global представила планшет Nokia T21, который оценен в 130 долларов за базовую версию без модема 4G и на 4/64 ГБ памяти. Новинку также оснастили 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, поддержкой активного стилуса (Wacom WGP и Wacom Active ES 2.0) и функцией работы в качестве второго дисплея при подключении к ПК на Windows, предустановленной ОС Android 12, восьмиядерной платформой Unisoc T612 с графическим ускорителем Arm Mali-G52, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, гарантированными обновлениями вплоть до Android 14, двумя слотами для SIM-карт (в один можно установить карту памяти microSD), двумя 8-Мп камерами, алюминиевым корпусом, защитой от пыли и воды, батареей ёмкостью 8200 мАч, поддержкой 18-Вт зарядки, разъемом USB-C 2.0 с поддержкой профиля PD 3.0, стереодинамиками и 3,5-мм гнездом для наушников.