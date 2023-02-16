Планшет Nubia Pad 3D показали на рендере

Компания ZTE опубликовала первое изображение планшета Nubia Pad 3D, который должен стать первой в мире моделью с технологией ИИ и распознаванием человеческих глаз. Это позволит пользователям видеть 3D-изображение без специальных очков. Устройство разрабатывается в сотрудничестве с Leia Inc. Характеристики устройства не раскрываются – известно лишь о двух камерах для того самого распознавания глаз.

Что до других планшетов компании ZTE, то в конце прошлого года была выпущена модель K98 с комплектным стилусом K-pencil, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2K, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, металлическим корпусом, четырьмя динамиками и тремя микрофонами.