Планшет OPPO Pad Air 2 готов к выходу

Компания OPPO объявила, что планшет OPPO Pad Air 2 будет официально представлен 23 ноября. Предполагается, что новинка станет клоном выпущенного месяц назад OnePlus Pad Go. Если эта информация верна, то грядущую «новинку» оснастят 11,35-дюймовым экраном с разрешением 2,4К, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, 6-нм платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом с габаритами 255:188:6,89 мм и массой 532 грамма.

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