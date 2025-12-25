Планшет OPPO Pad Air 5 оценили в 270 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad Air 5, которая основана на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7300-Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC2. Новинка также получила 12,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2800:1980 точек, адаптивной кадровой частотой 30, 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 3.1, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 10050 мАч, поддержку 33-Вт быстрой проводной зарядки, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 и корпус толщиной 6,83 мм. Базовая конфигурация на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 270 долларов.

Официально: HONOR WIN и WIN RT получат АКБ на 10000 мАч…
Компания HONOR официально подтвердила наличие аккумулятора ёмкостью 10000 мАч как в модели HONOR WIN, так…
Представлен защищенный планшет Durabook R10 Tablet…
Компания Durabook пополнила ассортимент защищённых планшетов моделью R10 Tablet, которая основана на чипа…
Планшет OnePlus Pad Go 2 оценили в 300 евро …
Компания OnePlus объявила о выпуске на глобальный рынок планшета OnePlus Pad Go 2, который базируется на …
Представлен планшет POCO Pad X1 …
Компания POCO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X1, которая основана на 4-нанометровой платформ…
Официально: планшет POCO Pad X1 готов к выходу…
Компания POCO объявила, что помимо смартфонов POCO F8 Pro и F8 Ultra, на презентации 26 ноября будут пред…
Планшет TCL Tab 8 NxtPaper 5G оценили в 200 долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент компактных планшетов моделью TCL Tab 8 NxtPaper 5G, которая основана н…
Планшет iQOO Pad 5e показали на рендерах …
Компания iQOO опубликовала изображения планшета Pad 5e, который будет представлен 20 октября. Аппарат пре…
Планшет Honor MagicPad 3 12,5" оценили в 380 долларов …
Компания Honor представила планшет MagicPad 3 12,5", который стал уменьшенной версией обычного 13,3-дюймо…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor