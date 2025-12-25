Планшет OPPO Pad Air 5 оценили в 270 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad Air 5, которая основана на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7300-Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC2. Новинка также получила 12,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2800:1980 точек, адаптивной кадровой частотой 30, 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 3.1, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 10050 мАч, поддержку 33-Вт быстрой проводной зарядки, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 и корпус толщиной 6,83 мм. Базовая конфигурация на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 270 долларов.