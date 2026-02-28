Представлены глобальные версии планшетов Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro

Компания Xiaomi выпустила в международную продажу планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro, которые были представлены в Китае еще осенью прошлого года. Базовые конфигурации новинок оценены в 500 и 650 евро соответственно. Напомним, что Xiaomi Pad 8 оснащается 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 11,2-дюймовым экраном IPS с разрешением 3200:2136 пикселей, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2, яркостью до 800 нит, поддержкой стилуса и версией с защитой зрения Soft Light, металлическим корпусом толщиной 5,75 мм, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 9200 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

