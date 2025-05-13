Планшет OnePlus Pad 2 Pro оценен в 445 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске флагманского планшета Pad 2 Pro, который основан на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Новинка также получила 13,2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3392:2400 точек, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит и 98% покрытием цветового пространства DCI-P3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, селфи-камеру на 8 Мп, тыльную камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 12140 мАч, поддержку 67-Вт проводной быстрой зарядки, корпус толщиной 5,97 мм, массой 675 граммов, а также расцветками Deep Sea Blue и Glacier Silver. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 445, 485, 525 и 555 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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