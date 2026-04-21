Представлен планшет OPPO Pad Mini

Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов компактной моделью Pad Mini, которая основана на 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц. Новинка также характеризуется 8,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2,5K, соотношением сторон 3:2, адаптивной кадровой частотой от 60 до 144 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1600 нит, оперативной памятью LPDDR5X до 4800 МГц, встроенной памятью UFS 4.1, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi‑Fi 7 и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen 1, стереодинамиками, поддержкой фирменного стилуса с тактильной отдачей, корпусом массой 279 граммов и толщиной 5,39 мм. Цена базовой конфигурации с 8/256 ГБ на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 540 долларов.