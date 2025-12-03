Планшет OnePlus Pad Go 2 получит IMAX-экран Компания OnePlus опубликовала официальные рендеры и подробности о характеристиках планшета OnePlus Pad Go 2, который будет официально представлен 17 декабря. Итак, новинку оснастят 12,1-дюймовым IMAX-экраном с разрешением 2800:1980 точек, соотношением сторон 7:5, максимальной яркостью 900 нит (HBM), поддержкой Dolby Vision, соотношением площади дисплея к передней панели 88,5%, фирменным стилусом Pad Go 2 Stylo с распознаванием 4096 уровней нажатия, модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, а также тёмно-серой и фиолетовой расцветками корпуса. Компания OnePlus опубликовала официальные рендеры и подробности о характеристиках планшета OnePlus Pad Go 2, который будет официально представлен 17 декабря. Итак, новинку оснастят 12,1-дюймовым IMAX-экраном с разрешением 2800:1980 точек, соотношением сторон 7:5, максимальной яркостью 900 нит (HBM), поддержкой Dolby Vision, соотношением площади дисплея к передней панели 88,5%, фирменным стилусом Pad Go 2 Stylo с распознаванием 4096 уровней нажатия, модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, а также тёмно-серой и фиолетовой расцветками корпуса. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 20:27 . OnePlus Pad Go 2

