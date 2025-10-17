Планшет OPPO Pad 5 оценили в 360 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 5, которая базируется на производительном 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графикой Immortalis G925 MC12. Новинку также оснастили 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 или UFS 4.1, 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3000:2120 точек, адаптивной кадровой частотой от 30 до 144 Гц, частотой ШИМ-затемнения до 3840 Гц и пиковой яркостью 600 нит, двумя 8-Мп камерами, батареей ёмкостью 10420 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen 1, а также корпусом толщиной 5,99 мм и массой 579 граммов. Цена базовой конфигурации с 8/128 ГБ составляет 360 долларов.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11 засветился в сети …
В базах данных регуляторов FCC и IMEI обнаружились упоминания планшета Samsung Galaxy Tab A11, релиз кото…
Планшет HUAWEI MatePad Air 2025 оценен в 415 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air 2025, которая выйдет в обычной версии…
Планшет OPPO Pad 5 выпустят 16 октября …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация планшета Pad 5 состоится 16 октября. Производитель по…
Планшет iQOO Pad 5e готов к выходу …
Компания iQOO объявила, что в ближайшее время будет представлен планшет iQOO Pad 5e. Судя по тизеру, аппа…
Новый планшет Lenovo Idea Tab оценили в 195 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Idea Tab, которая основана на 6-нанометровой одно…
Представлена глобальная версия HONOR MagicPad 3…
Компания HONOR выпустила планшет MagicPad 3 за пределы китайского рынка, где аппарат дебютировал почти дв…
Планшет Honor MagicPad 3 12,5" оценили в 380 долларов …
Компания Honor представила планшет MagicPad 3 12,5", который стал уменьшенной версией обычного 13,3-дюймо…
Планшет HONOR Tablet GT2 Pro появился в продаже …
Компания HONOR дала старт китайским продажам планшета Tablet GT2 Pro, который оценен в эквивалент 350, 37…
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor