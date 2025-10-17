Планшет OPPO Pad 5 оценили в 360 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 5, которая базируется на производительном 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графикой Immortalis G925 MC12. Новинку также оснастили 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 или UFS 4.1, 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3000:2120 точек, адаптивной кадровой частотой от 30 до 144 Гц, частотой ШИМ-затемнения до 3840 Гц и пиковой яркостью 600 нит, двумя 8-Мп камерами, батареей ёмкостью 10420 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen 1, а также корпусом толщиной 5,99 мм и массой 579 граммов. Цена базовой конфигурации с 8/128 ГБ составляет 360 долларов.