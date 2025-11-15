Планшет POCO Pad M1 показали на рендерах

Профильное издание Ytechb поделилось качественными изображениями и подробностями о планшете POCO Pad M1, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 12,1-дюймового IPS-экрана с разрешением 1600:2560 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, предустановленной ОС Android с фирменной прошивкой HyperOS 2, батареи ёмкостью 12000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камер, четырёх динамиков с поддержкой Dolby Atmos, корпуса с размерами 278:181:7,5 мм и массой 610 граммов, а также тёмно-синей и серой расцветок корпуса.

