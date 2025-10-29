Представлен защищенный планшет Durabook R10 Tablet

Компания Durabook пополнила ассортимент защищённых планшетов моделью R10 Tablet, которая основана на чипах Intel Core Ultra 200V вплоть до восьмиядерного Intel Core Ultra 7 268V vPro Enterprise. Новинку также оснастили 10,1-дюймовым TFT-экраном DynaVue с разрешением 1920:1200 точек, максимальной яркостью 1000 нит, поддержкой сенсорного ввода и активного пера стандарта Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.51, 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем NVMe PCIe до 2 ТБ с поддержкой шифрования OPAL 2.0, прочностью по стандартам MIL-STD-810H, MIL-STD-461G и ANSI/UL C1D2, интерфейсами Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2, слотами для двух SIM-карт, двумя портами RJ-45, опциональной поддержкой RS-232, сканера штрихкодов, дактилоскопа, смарт-карт и RFID (NFC), поддержкой 5G/4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и GPS R10 Tablet, батареей с горячей заменой, селфи-камерой разрешением Full HD, основной камерой на 11 Мп с автофокусом и вспышкой, поддержкой съёмной клавиатуры с подсветкой, а также корпусом толщиной 21,2 мм и массой 1,2 кг. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

