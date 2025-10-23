Планшет HONOR MagicPad 3 Pro появился в продаже

Компания HONOR выпустила в китайскую продажу флагманский планшет MagicPad 3 Pro, который оценен в эквивалент 535 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что в оснащение новинки вошли: топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, операционная система Android 16 с оболочкой MagicOS 10.0, 13,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3200:2136 пикселей и частотой обновления 165 Гц, корпус толщиной 5,79 мм и массой 595 г, 13-Мп сдвоенная основная камера, 9-Мп селфи-камера, аккумулятор ёмкостью 12450 мАч, поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC, восемь динамиками и три микрофона.