Планшет OnePlus Pad Pro получил важное обновление

Компания OnePlus начала распространение обновления ColorOS 15.0.0.403 для планшета Pad Pro, который был выпущен летом прошлого года. Апдейт привносит в Fluid Cloud переключатель фонарика и статуса зарядки, улучшает систему плавающих окон, обновляет местный «Календарь», оптимизирует стабильность и плавности работы операционной системы, исправляет ошибки ориентации рабочего стола и мерцания объектов, а также несет в себе свежий патч безопасности Android.

Напомним, что планшет оснащается 12,1-дюймовым экраном с разрешением 3000:2120 точек, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 900 нит, флагманским 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,49 мм и массой 584 г, батареей ёмкостью 9510 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, шестью динамиками и чипом NFC.