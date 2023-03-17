Планшет Oppo Pad 2 получит 144-Гц экран

В сети появились подробные характеристики планшета Oppo Pad 2, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 11,61-дюймовый IPS-экран с разрешением 2800:2000 пикселей (формат 2,8K), частотой обновления изображения 144 Гц, а также поддержкой технологий Dolby Vision и HDR 10+, флагманскую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9000, батарею ёмкостью 9500 мАч, поддержку проводной 67-Вт зарядки, новую клавиатуру и новый стилус. Официальная презентация планшета запланирована на 21 марта вместе с флагманскими смартфонами линейки Oppo Find X6.