Планшет Oppo Pad 3 получит батарею на 9500 мАч

Известный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о планшете Oppo Pad 3, официальный релиз которого ожидается уже в этом месяце. Итак, устройству приписывают наличие батареи ёмкостью 9230 мАч (заявлена будет ёмкость 9500 мАч), увеличенного в сравнении с предшественником ЖК-экрана с разрешением 3K, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 750 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, цельнометаллического корпуса и порта USB-C. Ориентировочная цена планшета, к сожалению, не приводится, но Oppo Pad 2 на выходе стоил 435 долларов.