Планшет Oppo Pad 3 получит батарею на 9500 мАч

Известный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о планшете Oppo Pad 3, официальный релиз которого ожидается уже в этом месяце. Итак, устройству приписывают наличие батареи ёмкостью 9230 мАч (заявлена будет ёмкость 9500 мАч), увеличенного в сравнении с предшественником ЖК-экрана с разрешением 3K, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 750 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, цельнометаллического корпуса и порта USB-C. Ориентировочная цена планшета, к сожалению, не приводится, но Oppo Pad 2 на выходе стоил 435 долларов.

Apple представит новый iPad Pro уже 26 марта…
Недавно появилась информация о том, что компания Apple может анонсировать крупное обновление линейки iPad…
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 показали на рендерах…
Профильное издание Winfuture поделилось изображениями и подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Li…
Vivo официально представила планшет Pad3 Pro…
Вчера компания Vivo официально представила Pad3 Pro — новый флагманский планшет на Android, который предо…
iPad Pro получит наиболее качественные OLED-дисплеи…
Если верить информации инсайдеров, осталось всего несколько дней до долгожданного мероприятия от компании…
Планшет Vivo Pad3 Pro появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в продажу флагманский планшет Pad3 Pro, который был представлен неделю назад в Ки…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition оценили в $1…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition, которая ближайш…
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит 15-Вт зарядк…
В базе данных Google Play Console обнаружились подробности о характеристиках недорогого планшета Samsung …
Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition оценили в $170…
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов детской версией модели Galaxy Tab A9, которая получила п…
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor