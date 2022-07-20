Планшет Oppo Pad Air оснащен процессором Snapdragon 680

Компания Oppo представила в Индии новый планшет Oppo Pad Air, ранее модель дебютировала в Китае. Новинка является прямым конкурентом таким моделям как, Realme Pad, Xiaomi Pad 5, Nokia Tab T20 и другими.

Планшет Oppo Pad Air получил металлический корпус и двухцветную заднюю панель. Он оснащен 10,36-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей и максимальной яркостью 360 нит. Планшет имеет 8-мп заднюю камеру и 5-мп фронтальную камеру для селфи.

Основан планшет на мобильной платформе Snapdragon 680. На борту имеется 6 ГБ ОЗУ до 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 7100 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Устройство работает на ОС Android 12 из коробки. Он совместим со смарт-стилусом и клавиатурой.

Oppo Pad Air стоит от 16 999 рупий (212 долларов) за базовую версию c 4 ГБ + 64 ГБ и 19 999 рупий (250 долларов) за модель с 4 ГБ + 128 ГБ.