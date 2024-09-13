Планшет Realme Pad 2 Lite получил 90-Гц 2K-экран

Компания Realme пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 2 Lite, которая оценена на дебютном индийском рынке в 180 и 200 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также оснащается 10,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек (формат 2K), кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 450 нит и технологией Eye Comfort Display, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, ОЗУ LPDDR4X, слотом для карты памяти microSD, 8-Мп основной камерой, 5-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, четырьмя динамиками, адаптером Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.3, а также портом USB Type-C.
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