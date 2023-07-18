Планшет Realme Pad 2 показали на пресс-рендерах

Компания Realme опубликовала несколько тизеров планшета Realme Pad 2, официальный релиз которого запланирован на 19 июля. Слайды раскрывают некоторые параметры грядущей новинки. Итак, Realme Pad 2 получит 11,5-дюймовым IPS-экран с разрешением 2000:1200 пикселей, адаптивной кадровой частотой (40, 60 и 120 Гц), 10-битным цветом, защитой от синего света, DC Dimming и пиковой яркостью 450 нит, зеленую и черную расцветки, а также четыре динамика.

По предварительным данным, планшет также оснастят однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 20-Мп основной камерой, аккумулятором ёмкостью 8360 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.

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