Планшет Realme Pad 2 показали на пресс-рендерах

Компания Realme опубликовала несколько тизеров планшета Realme Pad 2, официальный релиз которого запланирован на 19 июля. Слайды раскрывают некоторые параметры грядущей новинки. Итак, Realme Pad 2 получит 11,5-дюймовым IPS-экран с разрешением 2000:1200 пикселей, адаптивной кадровой частотой (40, 60 и 120 Гц), 10-битным цветом, защитой от синего света, DC Dimming и пиковой яркостью 450 нит, зеленую и черную расцветки, а также четыре динамика.

По предварительным данным, планшет также оснастят однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 20-Мп основной камерой, аккумулятором ёмкостью 8360 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.