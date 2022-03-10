Планшет Realme Pad Mini получит 8,7-дюймовый экран

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о планшете Realme Pad Mini, который еще не был представлен официально. Грядущей новинке приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 18 Вт (прошлогодний Realme Pad имеет батарею на 7100 мАч и такую же зарядку), поддержки сотовой связи LTE и двухдиапазонного Wi-Fi, 8,7-дюймового экрана, восьмиядерной платформы Unisoc T616, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 5-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также предустановленной операционной системы Android 11.