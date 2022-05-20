Планшет Realme Pad X 5G показали в разных расцветках

На JD.com обнаружилась страница планшета Realme Pad X 5G, официальный релиз которого запланирован на 26 мая. Отметим три расцветки задней панели, среди которых и светящаяся в темноте. Что до характеристик, то пока сообщается об экране с разрешением 2360:1640 пикселей и поддержкой стилуса, 64 или 128 ГБ встроенной памяти и 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Ранее устройству прочили наличие производительного процессора Qualcomm Snapdragon 870.

Напомним, что недавно в России вышел планшет Realme Pad, который оснащается 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80. Его цена составляет 20 тысяч рублей.
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