Планшет Redmi Pad 2 9.7 оценили в 15 тысяч рублей

Компания diHouse объявила о старте российских продаж планшета Redmi Pad 2 9.7, который был представлен в апреле этого года. Рекомендованная цена новинки составила 15 тысяч рублей за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Однако до 30 июня новинку можно будет приобрести со скидкой в 1,5 тысячи рублей. Аналогичная версия с поддержкой сотовых сетей 4G обойдется в 17 тысяч рублей (15,5 тысячи рублей со скидкой).

Напомним, что планшет оснащается 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2048:1280 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 c максимальной частотой 2,9 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, ОЗУ стандарта LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 7600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и корпусом толщиной 7,4 мм и массой 406 граммов.