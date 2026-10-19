Планшет Redmi Pad 3 4G готовится к релизу

Планшет Redmi Pad 3 4G прошёл сертификацию в Тайване и Таиланде — издание AndroidTreasure сообщило, что устройство с модельным номером 26104RPF2G появилось в базах местных регуляторов NCC и NBTC. Сертификация NBTC подтверждает название модели, но не раскрывает подробностей о её характеристиках, тогда как более информативная запись NCC содержит сведения о конфигурациях памяти и аккумуляторе. Redmi Pad 3 4G предложат в версиях с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6 ГБ и 128 ГБ, а также 8 ГБ и 256 ГБ соответственно, также предусмотрена поддержка карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ.

Согласно базе данных TÜV Rheinland, аккумулятор BN90 имеет номинальную ёмкость 9820 мАч — это позволяет предположить, что типичная ёмкость батареи составит 10 000 мАч, то есть на 1000 мАч больше, чем у Redmi Pad 2. В комплект поставки, согласно сертификационным данным, войдёт зарядное устройство MDY-18-EJ мощностью 15 Вт. При этом отдельно упоминается адаптер MDY-16-EH на 33 Вт, что указывает на возможную поддержку более быстрой зарядки при использовании совместимого блока питания. Планшет будет поддерживать мобильную связь 4G и технологию VoLTE, а также Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц. Поддержка Wi-Fi 6E не предусмотрена, к сожалению, плюс корпус получит лишь защиту по стандарту IP52, обеспечивающую базовую защиту от пыли и брызг воды. Это неплохо, но всё же заметно, что планшет относится к бюджетной ценовой категории устройств.