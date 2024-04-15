Планшет Redmi Pad Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу планшет Redmi Pad Pro, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят 210, 220 и 250 долларов в версиях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что в оснащение планшета также входит 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит, защитой глаз Xiaomi Qingshan и сертификацией TÜV Rheinland, 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, предустановленная операционная система HyperOS, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддержка 33-Вт проводной зарядки, селфи-камера на 8 Мп, основная камера разрешением 8 Мп, четыре динамика, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, три расцветки и металлический корпус толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм.