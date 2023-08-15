Планшет Redmi Pad SE оценен в 200 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi Pad SE, которая обойдется в Европе в 200, 230 и 250 евро за версии с 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти соответственно. Новинка также характеризуется 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 128 ГБ флеш-памяти, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MIUI Pad 14 и металлическим корпусом массой 478 г.