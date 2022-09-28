Планшет Redmi Pad получит 90-Гц 2K-экран

Известный своей осведомленностью информатор Роланд Квандт поделился качественными изображениями и подробностями о планшете Redmi Pad, официальный релиз которого ожидается 4 октября. Итак, устройству приписывают наличие 19,61-дюймового IPS-дисплея с разрешением 2000:1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформы MediaTek Helio G99, 3 или 4 и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камеры разрешением 8 Мп, батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 18-Вт проводной зарядки, комплектного адаптера питания на 22,5 Вт, металлического корпуса толщиной 7 мм, массы 445 граммов, четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI, адаптированной для крупного дисплея. Ориентировочная цена планшета составляет 235 долларов.