Планшет Samsung Galaxy Tab 7.0 (2019) засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились сведения о 7-дюймовом планшете Samsung Galaxy Tab 7.0 (2019), который еще не был представлен официально. Устройство под кодовым названием SM-T295 оснащается 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 2,02 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. В одноядерном тестировании гаджет набрал 866 баллов, а при задействовании всех ядер – 2491 балл. Напомним, что его предшественник, Galaxy Tab A 7.0 (SM-T280), вышел еще в далеком 2016 году и до сих пор продается в магазинах.