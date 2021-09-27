Планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 готовится к релизу

В линейке планшетов среднего класса Samsung, серии Galaxy Tab A, должна появиться новая модель, которая, как ожидается, появится как Galaxy Tab A8 2021. Несколько недель назад мы получили первое мнение об устройстве благодаря рендерам, опубликованным в интернете — теперь тот же источник раскрыл технические характеристики устройства. Galaxy Tab A8 (2021) будет иметь 10,5-дюймовый TFT-дисплей WUXGA (1920 x 1200), согласно инсайдеру OnLeaks, который снова сотрудничал с изданием 91Mobiles в связи с этой утечкой. Мы удивлены, что Samsung не использует тот же 10,4-дюймовый экран, который поставляется с Galaxy Tab A7 2020. Кроме того, ранее сообщалось, что планшет будет работать на процессоре Snapdragon, как и его предшественник, но эта новая утечка говорит об обратном.

Galaxy Tab A8 (2021) будет оснащен чипсетом Tiger T618 от Unisoc, тем же самым, что установлен в планшете HTC A100, выпущенном в России несколько недель назад. Samsung будет предлагать планшет в разных конфигурациях в зависимости от рынка. Некоторые из них будут иметь 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, в то время как другие будут иметь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти или 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Хотя это не указано, планшет должен иметь слот для карт MicroSD для расширения памяти. Источник также сообщает, что планшет будет иметь 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 8-мегапиксельную камеру на задней панели. Емкость аккумулятора составляет 7040 мАч, что не изменилось по сравнению с Galaxy Tab A7 2020.