Планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 готовится к релизу

В линейке планшетов среднего класса Samsung, серии Galaxy Tab A, должна появиться новая модель, которая, как ожидается, появится как Galaxy Tab A8 2021. Несколько недель назад мы получили первое мнение об устройстве благодаря рендерам, опубликованным в интернете — теперь тот же источник раскрыл технические характеристики устройства. Galaxy Tab A8 (2021) будет иметь 10,5-дюймовый TFT-дисплей WUXGA (1920 x 1200), согласно инсайдеру OnLeaks, который снова сотрудничал с изданием 91Mobiles в связи с этой утечкой. Мы удивлены, что Samsung не использует тот же 10,4-дюймовый экран, который поставляется с Galaxy Tab A7 2020. Кроме того, ранее сообщалось, что планшет будет работать на процессоре Snapdragon, как и его предшественник, но эта новая утечка говорит об обратном.

Galaxy Tab A8 (2021) будет оснащен чипсетом Tiger T618 от Unisoc, тем же самым, что установлен в планшете HTC A100, выпущенном в России несколько недель назад. Samsung будет предлагать планшет в разных конфигурациях в зависимости от рынка. Некоторые из них будут иметь 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, в то время как другие будут иметь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти или 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Хотя это не указано, планшет должен иметь слот для карт MicroSD для расширения памяти. Источник также сообщает, что планшет будет иметь 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 8-мегапиксельную камеру на задней панели. Емкость аккумулятора составляет 7040 мАч, что не изменилось по сравнению с Galaxy Tab A7 2020.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A8 2021
Новый Apple iPad Mini оценен в 48 тысяч рублей...
Новый Apple iPad Mini оценен в 48 тысяч рублейКомпания Apple представила новый iPad Mini, который может похвастаться увеличенным дисплеем при старых ра...
Huawei MatePad 11 официально анонсировали...
Huawei MatePad 11 официально анонсировалиПланшет MatePad 11, кратко упомянутый на презентации Huawei в прошлом месяце, теперь является официальным...
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra будет стоить $1320 ...
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra будет стоить $1320 Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о планшетах серии Galaxy Tab S8, выход которых ожид...
Apple готовит iPad mini в новом дизайне...
Apple готовит iPad mini в новом дизайнеЕсли вы задумывались о покупке iPad mini, возможно, вам стоит пока подождать и посмотреть, что Apple анон...
Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 13...
Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 13Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских планшетов моделью Yoga Tab 13, которая появится в прода...
Chuwi HiPad Pro готовится к старту продаж...
Chuwi HiPad Pro готовится к старту продажНовый Chuwi HiPad Pro должен выйти в следующем месяце — этот планшет будет оснащен 10,8-дюймовым дисплеем...
Huawei MatePad Pro на HarmonyOS скоро выйдет в России...
Huawei MatePad Pro на HarmonyOS скоро выйдет в РоссииКомпания Huawei объявила о скором выходе на российском рынке 12,6-дюймового планшета MatePad Pro под упра...
Рынок OLED-дисплеем увеличился в три раза - всё благодаря Ap...
Рынок OLED-дисплеем увеличился в три раза - всё благодаря ApПо данным аналитического издания UBI Research, поставки 10-дюймовых OLED-панелей, используемых в планшета...
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor