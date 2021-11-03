Планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 получит чип Unisoc

Сетевые источники поделились подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab A8 2021, который засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench. Устройство с модельным наименованием SM-X205 оснащается восьмиядерной платформой UNISOC T618 (используется также в планшете HTC A100), 3 ГБ оперативной памяти и предустановленной фирменной оболочкой One UI 3 на основе операционной системы Android 11.

Ранее сообщалось о размерах 246,7:161,8:6,9 мм, 10,4-дюймовом ЖК-дисплеем с разрешением Full HD, четырех динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм разъеме для наушников, интерфейсе USB Type-C, 8-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерах, батарее ёмкостью 7040 мАч, поддержке проводной зарядки мощностью 15 Вт, а также серебристой и золотой расцветках.