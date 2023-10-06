Планшет Samsung Galaxy Tab A9 оценен в 190 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A9, которая оценена в ОАЭ в 699 дирхамов или около 190 долларов. Новинка характеризуется 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 800:1340 точек, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также слотом для карты памяти microSD. Также сообщается о скором выходе старшей модели Galaxy Tab A9+, которой приписывают наличие 11-дюймового IPS-дисплея с разрешением 1200:1920 пикселей, более производительной платформы Qualcomm Snapdragon 695, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флеш-памяти и модема для сотовых сетей пятого поколения.

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