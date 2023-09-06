Планшет Samsung Galaxy Tab A9 получит SoC Helio G99

В сети появились подробности о планшете Samsung Galaxy Tab A9, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 c тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2 (377 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 9), батареи ёмкостью 5100 мАч (ошибка?) и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy Tab A8 оснащается 10,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, 8-Мп тыльной и 5-Мп селфи-камерами, платформой UniSOC T618, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 7040 мАч, поддержкой 15-Вт зарядки и четырьмя динамиками.
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