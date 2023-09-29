Планшет Samsung Galaxy Tab A9+ получит лишь 4 ГБ ОЗУ

В Google Play Console обнаружились подробности о характеристиках планшета Samsung Galaxy Tab A9+, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 5G с двумя крупными ядрами Cortex-A78 P (тактовая частота 2,2 ГГц), шестью малыми ядрами Cortex-A55 E (1,8 ГГц) и графическим адаптером Adreno 619, 4 ГБ оперативной памяти, экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, предустановленной операционной системой Android 13, батареей ёмкостью 7040 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Точная дата релиза и ориентировочная цена планшета пока не раскрываются.

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