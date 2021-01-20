Планшет Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в США

Компания Samsung дала старт американским продажам защищенного планшета Galaxy Tab Active3, который вышел в Европе еще прошлой осенью. Версия с Wi-Fi и 64 ГБ встроенной памяти оценена в Соединенных Штатах в 490 долларов, а вариант с LTE – 590 долларов.

Новинка характеризуется соответствием американскому военному стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, возможностью работы в перчатках, сменной батареей ёмкостью 5050 мАч, 8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, платформой Exynos 9810, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, 4 ГБ оперативной памяти, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой Android 10.