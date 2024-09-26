Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оценили в 1200 долларов

Компания Samsung представила флагманские планшеты Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra, которые появятся в продаже 3 октября по цене от 1000 и от 1200 долларов соответственно.

Первый оснастили 12,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800:1752 точек и частотой обновления 120 Гц, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, корпусом из армированного алюминия, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, селфи-камерой на 12 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 13 Мп и 8 Мп, модемом 5G, адаптером Wi-Fi 6E, четырьмя динамиками, аккумулятором ёмкостью 10090 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, толщиной 5,6 мм и комплектным чехлом-клавиатурой. Galaxy Tab S10 Ultra отличается 14,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2960:1848 пикселей, сдвоенной фронтальной камерой, АКБ на 11200 мАч и поддержкой Wi-Fi 7.
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