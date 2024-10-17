Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оценили в 126 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, которые оценены в 105 и 126 тысяч рублей за базовые конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что первый получил 12,4-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800:1752 пикселя и кадровой частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9300, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ и 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, корпус из армированного алюминия, защиту от пыли и воды (IP68), фронтальную камеру на 12 Мп, двойную тыльную камеру разрешением 13 Мп и 8 Мп, модем 5G, поддержку Wi-Fi 6E, четыре динамика, АКБ на 10090 мАч и поддержку 45-Вт проводной зарядки Galaxy Tab S10 Ultra отличается 14,6-дюймовым экраном с разрешением 2960:1848 пикселей, сдвоенной селфи-камерой, батареей ёмкостью 11200 мАч и адаптером Wi-Fi 7.