Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ оценили в 105 тысяч рублей

Отечественная сеть М.Видео-Эльдорадо начала принимать предварительные заказы на представленные вчера планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra. Все предзаказавшие новинки до 28 ноября получат беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3. Итак, Galaxy Tab S10+ обойдется в 105 и 118 тысяч рублей за версии с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, а также в 121 и 134 тысяч за варианты с модемом 5G. Старшая модель оценена в 126, 139 и 170 тысяч рублей за варианты с 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, а также 142, 155 и 186 тысяч рублей за версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Напомним, что планшеты получили 12,4- и 14,6-дюймовые дисплеи и флагманскую 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 9300+.

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