Планшет Samsung Galaxy Tab S11 показали на рендерах

Профильное издание Winfuture поделилось качественными изображениями планшета Samsung Galaxy Tab S11, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Устройству приписывают наличие 11-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и соотношением сторон 16:10, селфи-камеры на 12 Мп, основной камеры разрешением 13 Мп, флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400, четырех динамиков, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, батареи ёмкостью 8400 мАч, интерфейса USB-C, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, корпуса массой 482 грамма, операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8 «из коробки», а также серебристой и тёмно-серой расцветок корпуса. Ориентировочная цена планшета составляет 900 евро.

