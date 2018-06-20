Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит аккумулятор на 7100 мАч

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовом планшете Samsung Galaxy Tab S4, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат не получит емкостные кнопки и физическую клавишу Home. Последняя будет размещена на экране, но она не будет чувствительной к силе нажатия. Также отмечается 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей и соотношением сторон 16:10, 13 Мп основная и 8 Мп фронтальная камеры и аккумулятор на 7300 мАч. Ранее сообщалось о платформе Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.5 и улучшенном стилусе S-Pen.