Планшет Samsung Galaxy Tab S5 получит топовую SoC Snapdragon 855

2019-06-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Tab S5 ; [115]
В сети появились подробности о флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S5, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флэш-памяти и стилус S Pen в комплекте поставки, который отсутствует, например, у недавнего Samsung Galaxy Tab S5e. Выход Samsung Galaxy Tab S5 ожидается уже в августе этого года. Высока вероятность, что планшет покажут вместе с флагманским смартфоном Samsung Galaxy Note10.


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