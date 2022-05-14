Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition оценен в $420

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition, которая в числе прочего получила предустановленную ОС Android 12 с прошивкой One UI 4.0. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720G c частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 618, 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и поддержкой пера S Pen, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аудиосистемой AKG с двумя динамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором ёмкостью 7040 мАч. Цена планшета составляет 420 долларов.